Cai “Gran Sasso” di Teramo, eletto il nuovo Presidente

E’ Luigi Pomponi, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.Dopo due anni di fermo, la cena sociale di Natale si terrà il 17 dicembre; nell’occasione saranno premiati i Soci iscritti da 25 e 50 anni al Club Alpino Italiano

TERAMO – Il Consiglio Direttivo della Sezione Cai “Gran Sasso” di Teramo, nell’assemblea dei soci dello scorso 20 novembre, ha votato all’unanimità il nuovo Presidente, Luigi Pomponi, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni. All’esito delle votazioni, che hanno visto la conferma di diversi componenti della squadra uscente, anche se in altro ruolo, sono stati eletti: il Vicepresidente Giorgio D’Egidio, il Segretario Filippo Corradetti e i Consiglieri Erika Iampieri, Gennaro Pirocchi, Giacinto Urbani e Lia Sisino. I nuovi Revisori sono Paolo D’Alessandro, nel ruolo di Presidente, Andrea Capobianco e Marino Gramenzi mentre Luigi De Angelis, Vicepresidente del Cai Abruzzo è stato anche riconfermato come Delegato in seno al Consiglio Nazionale Cai.

«Raccolgo il testimone dal Presidente uscente Gennaro Pirocchi, che ringrazio e con cui proseguiremo il lungo percorso avviato già da diversi anni, insieme ad alcuni componenti della precedente squadra, con la gradita aggiunta di alcune new entry», ha detto il nuovo Presidente Luigi Pomponi, già Segretario, «Con la speranza di riprendere quando prima con tutte le nostre attività di escursionismo, che sono ripartite da qualche mese ma in forma limitata a causa delle necessarie restrizioni imposte dalla normativa anti-covid».

Fondata nel 1914 e ricostituita nel 1945, la Sezione Cai di Teramo si distingue per aver avuto tra le sue fila un gran numero di alpinisti che hanno contribuito alla storia dell’arrampicata sul Gran Sasso d’Italia. Una tradizione mai abbandonata che viene portata avanti con passione dopo più di un secolo promuovendo intensamente l’attività escursionistica a vari livelli, per avvicinare alla cultura della montagna un variegato pubblico, che spazia dalle famiglie fino a raggiungere gli appassionati e gli esperti.

«Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, possiamo ripartire anche con un altro consueto evento annuale, la cena sociale di fine anno, che quest’anno si terrà il 17 dicembre», ha aggiunto il Presidente Luigi Pomponi, «Durante questa serata, saranno presentati il ricchissimo programma escursionistico per il 2022 e il nuovo calendario con le foto più belle e significative inviateci direttamente dai nostri Soci. Con l’occasione, saranno premiati, con gli Aquilotti d’oro (spillette!), il nostro stemma istituzionale, alcuni Soci del sodalizio per i loro 25 e 50 anni di iscrizione e un Socio storico, Tonino Marramà, che è iscritto nella nostra Sezione Cai da 72 anni!».