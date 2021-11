Concerto di musica sacra alla Chiesa S. Antonio a Giulianova

Nel cuore del Centro Storico di Giulianova il prossimo 26 dicembre in programma “Quanno nascette ninno” un concerto e Natività Vivente secondo la tradizione napoletana del ‘700

GIULIANOVA – Il prossimo 26 dicembre 2021 l’Associazione Unica Stella organizza un evento aspettando tempi migliori per tornare ad allestire il consueto Presepe Vivente. L’Associazione ha ideato “Quanno nascette ninno“, che potrebbe essere anche un nuovo progetto per il futuro. Prendendo spunto dalla classica canzone napoletana del ‘700, ci sarà un concerto di musica sacra (con due repliche) nella Chiesa di S. Antonio a Giulianova, alle 19.00 e alle 21.00, e l’allestimento di una Natività Vivente secondo la tradizione napoletana del ‘700 nella Chiesa della Misericordia, sempre nel cuore del centro storico giuliese, dalle 18.00 alle 22.00 (Natività che resterà aperta anche il 6 gennaio 2022, nello stesso orario).

“La Chiesa della Misericordia merita particolare attenzione perché necessita di una degna ristrutturazione, pertanto questa sarà una giusta occasione per accendere i riflettori su di essa in tutti i sensi. Infatti verrà illuminata in maniera inusuale e scenografica per far sì che diventi degna protagonista di questo Natale 2021, accogliendo Colui che nasce per noi. Questo evento sarà occasione per valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale e far tornare le persone, a vivere un Natale di fede e di tradizioni proprie della nostra terra, passeggiando tra i vicoli del centro storico e gustando concerti e natività” si legge nella nota.