Cordoglio della Brandiferri per la scomparsa dell’avvocato Mazzitti

TERAMO – La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri, appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’Avvocato Walter Mazzitti, esprime tutto il suo cordoglio per la perdita di un Personaggio che ha amato il proprio territorio promuovendone le peculiarità e le bellezze a livello nazionale e non solo.

“Quando ero Presidente della Comunità Montana della Laga “zona M” – afferma la Brandiferri – ho avuto l’onore di collaborare con Mazzitti, con cui ho condiviso tante iniziative finalizzate a far conoscere i borghi, i prodotti tipici e le grandi potenzialità del nostro fantastico territorio.

Mazzitti ha dimostrato grande sensibilità anche nei confronti della tematica della parità di genere, partecipando sempre con entusiasmo alle iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, da me presieduta, non ultimo all’evento di solidarietà organizzato per la raccolta fondi a favore delle aziende femminili colpite dal sisma e dal maltempo. Ciò a testimonianza della grande disponibilità e attenzione dimostrate dal medesimo quando si trattava di questioni che riguardavano il territorio nel suo complesso.

Mazzitti ha ricoperto l’incarico di Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con grande competenza e professionalità, operando sempre con concretezza nel portare avanti idee e progetti che miravano a valorizzare tutto il territorio montano. Inoltre emergeva sempre la sua capacità di collaborare fattivamente con enti locali e istituzioni, non si tirava mai indietro quando si trattava di tutelare e sostenere la sua terra, dimostrando un legame indissolubile che si è sempre rafforzato nel tempo anche quando per motivi di lavoro era impegnato fuori regione. Partecipo con commozione al dolore della famiglia per la scomparsa di un Uomo straordinario che ha dato un grande contributo per lo sviluppo del nostro territorio”.