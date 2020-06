Bolognano, “ViviOrta” per la realizzazione di un’ampia “area svago”

BOLOGNANO – Lunedì 17 febbraio 2020, presso lo studio del Notaio Amicarelli, con la presenza dei soci fondatori Alba Di Lisio, Angelo Ciotta, Domenico Di Tullio, Fausto Tieri, Franca Iacobucci, Ginello Cimini, Giuseppe Daniele, Silvana Natarelli, Vivienne Di Girolamo, si è costituita la Cooperativa di Comunità “ViviOrta” di Bolognano (PE).

“Sostenuta sin da subito da numerosi soci lavoratori, ViviOrta ha messo in campo le competenze e la voglia di fare del suo CdA. Come prima cosa ha ottenuto l’importante gestione di tutti i sentieri del Parco Nazionale della Majella ricadenti nel comune di Bolognano; sta iniziando quindi la sistemazione e la pulizia dei sentieri per permettere la fruibilità in sicurezza a chiunque voglia visitare il nostro territorio.

Il prossimo passo sarà di creare un’ampia “area di svago” che permetta al turista la possibilità di fare trekking, andare a cavallo o pedalare in e-MTB.

Abbiamo tracciato il primo percorso per MTB elettriche del Parco Majella che percorrendo la Valle dell’Orta, collegherà tutte le frazione del Comune di Bolognano; la Cooperativa organizzerà di conseguenza una serie di appuntamenti estivi per permettere ai ciclisti in e-MTB di visitare borghi medioevali e scoprire eccellenze enogastronomiche pedalando immersi in una natura meravigliosa.

L’uso della bici elettrica e in particolar modo delle e-MTB, d’altronde, è ormai riconosciuto a tutti i livelli come un settore strategico delle economie regionali. Basta guardare i numeri che sostengono il successo delle ciclabili a scopo turistico per capire come valga la pena investire in questo settore.

Ci sono zone dell’Italia che cercano di resistere allo spopolamento, periferie urbane che non si arrendono al degrado: per entrambi le cooperative di comunità sono l’unico strumento che permette di vivere la sfida insieme, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione dei beni comuni”. Si legge nella nota della Cooperativa.