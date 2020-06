Vasto, un nome per una suggestiva balconata [FOTO]

Tra le proposte la più apprezzata è stata quella di “Porta del Cielo” della “Cattedrale del Mare”

VASTO – Il portale così descritto in questa foto non ha ancora un nome ufficiale e turisticamente tanto accattivante da poter contribuire ad attrarre ancora più visitatori ed estimatori di quanto già non richiami questo suggestiva e significativa veduta sulla balconata di Vasto che domina la visione sul mare fino alle isole Tremiti e il Gargano. Azzurro di cielo, azzurro più azzurro di mare come icona e sintesi delle meraviglie di Vasto. Il tutto incastonato nel riquadro di un antichissimo ed artistico portale. Una foto che potrebbe valere mille volumi nella descrizione di un luogo e di una civiltà.

E allora l’associazione culturale “Università delle Generazioni” (fondata e diretta da Domenico Lanciano) ha provato ad inviare la foto firmata dal fotografo vastese Costanzo D’Angelo a centinaia di persone, italiane ed estere, che non ancora conoscono Vasto. Tutte, indistintamente tutte si sono espresse con esclamazioni di stupore ed assai elogiative. Tutte hanno approvato ed apprezzato la dizione di “Porta del Cielo” della “Cattedrale del Mare” come la più adatta a definirla e a descriverla così tanto efficacemente e poeticamente. Una visione seducente e memorabile oltre ogni immaginazione.

“Adesso si tratta di lanciare turisticamente a livelli globali tale monumento e, in particolare, tale splendida ed unica inquadratura e veduta, mobilitando, intanto, tutti i vastesi affinché attraverso i “social” provvedano a diffondere tale immagine proprio con la denominazione di “Porta del Cielo” o altra dizione condivisa e approvata ufficialmente pure dal Consiglio Comunale di Vasto.

Un ruolo assai motivato, efficace e particolare potrebbero avere in ogni nazione del mondo i nostri emigrati all’estero per una più accorata ed appassionata pubblicità turistico-culturale che sia identificativa di tutta l’Italia ed anche dell’Europa, poiché tale portale è prettamente caratteristica identificativa europea.

Poi, sarebbe opportuno avviare una campagna pubblicitaria istituzionale affinché questa inquadratura fotografica del portale, contenente assai mirabilmente cielo e mare, divenga una veduta leader, un fiore all’occhiello ed una icona affascinante, seducente ed identificativa del turismo vastese, ma anche della stessa Città!

L’Università delle Generazioni fa, perciò, appello all’Amministrazione Comunale della Città del Vasto e a tutte le altre Autorità competenti affinché si realizzi il migliore lancio o rilancio turistico di tale portale monumentale come “Porta del Cielo” assieme all’edificio che la contiene e che potrebbe essere denominato molto evocativamente e significativamente “Cattedrale del Mare””.