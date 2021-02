Bolognano, presto di nuovo totalmente funzionale la Caserma di Polizia stradale

Il Sindaco Di Bartolomeo: “Terminati i lavori di ristrutturazione. Occasione per ricordare l’Agente Mastrodicasa ucciso nell’84”

BOLOGNANO – “L’ amministrazione comunale di Bolognano prosegue con gli interventi di conservazione degli immobili del territorio e porta a conoscenza che stanno per volgere al termine i lavori di manutenzione straordinaria della caserma di polizia stradale di Piano D’Orta, una sede importante che rischiava di essere dismessa e che, invece, tornerà a breve ad essere totalmente funzionale alle attività delle forze dell’Ordine”. Lo rende noto il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, che esprime “grande soddisfazione per questa significativa opera di ristrutturazione e adeguamento, attesa da anni, dello strategico distaccamento di polizia, che vedremo tornare agli antichi splendori.

La conclusione dei suddetti lavori rappresenta anche un modo per ricordare un nostro concittadino, l’agente di Polizia di Stato, Agostino Mastrodicasa – commenta il Di Bartolomeo, ex ispettore di Polizia, recentemente nominato referente regionale del dipartimento nazionale di Fdi per i rapporti con le forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco – che perse la vita in servizio, nel 1984, a soli 23 anni, a Casoria, in provincia di Napoli, barbaramente ucciso da un malvivente. Proprio a lui, il 7 ottobre del 1985, intitolammo sia la caserma della stradale di Piano d’Orta sia la piazza antistante nella quale, nel 2010, inaugurammo anche un monumento in sua memoria”.