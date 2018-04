I Bocconotti Bucci di Castel Frentano al Summeat 2018

Ad aprile l’Aurum di Pescara apre le porte alle eccellenze eno-gastronomiche dell’Abruzzo dal 21 al 24 aprile 2018

CASTEL FRENTANO (CH) – Voglia d’Abruzzo e voglia di provare le tante ricchezze eno-gastronomiche della regione, in primis quelle più golose. Per questo motivo, la Bottega del Bocconotto della famiglia Bucci parteciperà all’importante rassegna Summeat Abruzzo, il Festival del cibo e dei piaceri, in programma dal 21 al 24 aprile 2018 presso l’Aurum di Pescara.

Una kermesse dedicata all’artigianalità gastronomica abruzzese, elemento di ricchezza da presentare e veicolare al meglio per trasformarlo in un caposaldo del turismo. Si scende quindi in campo con banchi d’assaggio, spazi espositivi, appuntamenti, dimostrazioni, incontri didattici e cooking show, il meglio della “tavola d’Abruzzo”.

In questo panorama non poteva di certo mancare la Bottega del Bocconotto di Castel Frentano (Ch), simbolo d’eccellenza della regione e ormai conosciuta anche in molte altre città d’Italia per la qualità e la bontà dei Bocconotti. Un evento di grande visibilità che permetterà, ancora una volta, di far conoscere a tutti coloro che parteciperanno al Festival, la squisitezza del dolce tipico abruzzese. La Bottega del Bocconotto della famiglia Bucci sarà nell’Area Food – Spazio n.42.

La storia dei Bocconotti

Composto da ingredienti semplici e senza l’aggiunta di burro, si contraddistingue per la sua delicatezza, per la fragranza e per un sapore pieno che “non stanca mai”, perfetto per essere mangiato in “un sol boccone” (da qui deriva il nome). Nato alla metà del 1800, la ricetta originale è custodita dalla Bottega del Bocconotto della famiglia Bucci, esempio assoluto di professionalità legata alle tradizioni pasticcere di Castel Frentano: pochi ingredienti ma dosati alla perfezione per rendere inimitabile il Bocconotto, presentato dalla Bottega non solo nella versione tradizionale (con il ripieno di cioccolato, mandorle e cannella) ma anche in altre golose varianti come crema pasticcera, crema al limone, crema al caffè e crema al cioccolato.

Si parla di una vera e propria prelibatezza ideata, secondo la storia e le leggende, da una fantasiosa cuoca che, per soddisfare la golosità del nobile padrone, realizzò questo dolce da divorare, per l’appunto, in un sol boccone! Nel ripieno non poteva che mettere il prodotto che a metà ‘800 era diffuso in tutta Europa: il cioccolato. Altri invece attribuiscono la nascita del Bocconotto al passaggio del Re Vittorio Emanuele III in Abruzzo, un’occasione degna di essere ricordata con una ricetta dalla fama imperitura.