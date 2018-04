Pescara, progetto area di risulta: incontro pubblico del M5S

Presso il Museo Vittoria Colonna domani saranno fornite ai cittadini informazioni sul progetto di riqualificazione e ne saranno sottolineate le criticità

PESCARA – Domani,mercoledì 4 Aprile, alle 20.30, presso la sala convegni del Museo Vittoria Colonna, in Piazza I Maggio 33 ,a Pescara,il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico per sottolineare le criticità del progetto dell’area di risulta voluto dall’amministrazione Alessandrini.

«Lavorando sul territorio e parlando con i cittadini, ci siamo resi conto di come quasi nessun cittadino sia al corrente di cosa preveda il progetto dell’area di risulta voluto dal PD» commenta la consigliera comunale M5S Erika Alessandrini « e per questo motivo il 4 Aprile racconteremo alla città le infelici scelte che vuol fare il centrosinistra su un’area così strategica del nostro tessuto urbano. Daremo ai cittadini non solo le informazioni che finora sono mancate, ma anche consapevolezza sugli strumenti che si possono mettere in atto per evitare che questo progetto venga approvato così com’è».

La consigliera Erika Alessandrini illustrerà, infatti, le scelte progettuali, il piano finanziario, il cronoprogramma ipotizzato per i lavori e in particolare, il piano legato ai parcheggi con i relativi costi, che prevedono, addirittura, una cifra pari a 9 euro al giorno per parcheggiare nei silos del nuovo “parco centrale”.

«Faremo vedere ai cittadini come il Sindaco, insieme alla sua coalizione, vuol privatizzare per i prossimi 20 anni i 13 ettari dell’area di risulta e tutto il centro città» continua la capogruppo M5S Enrica Sabatini «abbiamo il dovere di rendere partecipe la collettività su decisioni che riguardano non solo Pescara ma l’intera area metropolitana».

Sarà presente all’incontro, oltre alle consigliere M5S Erika Alessandrini ed Enrica Sabatini, anche il deputato Andrea Colletti.