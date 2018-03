Pescara: gastronomia e intrattenimento al Summeat Festival 21-24 aprile

PESCARA – Il SUMMEAT FESTIVAL è in programma DAL 21 AL 24 APRILE 2018 A PESCARA.

Location: AURUM, Piazza della Repubblica, Via Cesare Battisti.

Nato dalla voglia di celebrare il patrimonio gastronomico e tradizionale dell’Abruzzo e della sua gente, SummEat Festival è una nuova idea di convivialità e condivisione che esalta il concetto di artigianalità con le realtà più interessanti del territorio.

Eccellenze del cibo e del vino, arte e musica, laboratori e intrattenimento, la creazione di nuove connessioni e opportunità: tutto questo è SummEat Festival. Cibo, vino e piacere diventano esperienze indimenticabili, alla scoperta delle eccellenze locali e dell’amore per l’artigianalità in tutte le sue forme.

Il festival avrà come cuore pulsate la splendida cornice dell’Aurum di Pescara, ma abbraccerà l’intera città nelle sue zone nevralgiche come Via Cesare Battisti (zona mercato) e Piazza della Repubblica. Per agevolare il raggiungimento dell’Aurum e degli altri spazi del SummEat Festival, non mancheranno terminal di collegamento tra le varie location per ampliare la portata degli appuntamenti.

A rendere il SummEat Festival ancora più speciale ci saranno iniziative spettacolari, ospiti di spicco, influencer e performer di vario genere ad arricchire un programma d’intrattenimento ampio e variegato: eventi di gala con protagonisti chef stellati, concerti, degustazioni, performance di danza e teatro, mostre d’arte indoor e outdoor, performer di street art, light designer, allestimenti speciali tra i vicoli della città e molto altro.

Anche i social media lavoreranno in questa direzione, arricchendo la dimensione esperienziale degli eventi.

Non perdetevi tutte le forme del gusto che saranno protagoniste al SummEat Festival: food, intrattenimento, ristorazione, degustazioni, formazione, pasticceria, wine & beverage, intrattenimento, street food, arte e molto altro!

Per diventare anche tu uno dei protagonisti e vivere questa esperienza di piacere, puoi cliccare qui https://summeatfestival.com/ticket-per-il-pubblico/#1516642328553-97906c2a-799f!

Non potete perdere questa occasione di unione perfetta tra i piaceri della terra abruzzese: 21- 24 aprile, Summeat festival Pescara. Per scoprire tutto, ma proprio tutto sul Summeat Festival, potete visitare il sito https://summeatfestival.com/ .

Se avete domande, perplessità, non esitate a contattarci:

email info@summeatfestival.com

telefono +39 085.8962629

Programma artistico musicale del Summeat Festival

(Il costo è incluso nell’ingresso giornaliero)

Aurum – Terrazza Flaiano

Sabato 21/04

13.00 – 15.00

Live Requel (soudtracks, surf, 60’s)

Domenica 22/04

13.00 – 15.00

Live MusicArte (swing, jazz, brazilian)

Lunedì 23/04

13.00 – 15.00

Live MicroCosmo (swing, klatzmer, jazz)

Martedì 24/04

13.00 – 15.00

Live Rabuccos (jazz, pop, bossa)

Aurum – Piazzale Michelucci

Sabato 21/04

21.00 – 22.00

Apertura delle ginnaste della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica a cura di Armonia d’Abruzzo

22.00 – 24.00

Da Sanremo Peppe Servillo & Solis String Quartet

Domenica 22/04

22.00 – 24.00

Blood & Glass (Can) – (electro, pop, baroque)

Lunedì 23/04

22.00 – 24.00

Random Recipe (Can) – (hip hop, elettronica, pop)

Martedì 24/04

21.00 – 22.00

Chiusura delle ginnaste della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica a cura di Armonia d’Abruzzo

22.00 – 24.00

Da X Factor Emma Morton & the Graces (blues, pop, jazz)

Via Cesare Battisti (di fronte mercato coperto)

Dal 21 al 24 aprile

Anticipazioni di tutto l’intrattenimento che ci sarà all’Aurum.