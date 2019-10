Bilancio di Giulia Eventi Estate 2019, anticipati gli eventi natalizi

La stagione invernale di manifestazioni si aprirà ufficialmente giovedì 31 ottobre con la grande festa di “Halloween a Giulianova”, che prevede la “Mostra dei Mostri”

GIULIANOVA – Questa mattina, nella Sala Consigliare del Comune di Giulianova, si è tenuta una conferenza stampa per presentare il bilancio delle manifestazioni estive e fornire delle anticipazioni sui prossimi eventi in programma per Halloween, San Martino e per il periodo natalizio. Hanno presenziato all’incontro il Sindaco Jwan Costantini, la Vice Lidia Albani, l’Assessore alle Manifestazioni e Grandi Eventi Marco Di Carlo, l’Assessore alla Cultura Giampiero di Candido e i Consiglieri Comunali Paolo Giorgini ed Ernesto Ciafardoni. Nella passata stagione estiva sono stati più di 260 le manifestazioni del calendario “Giulia Eventi Estate 2019”, che hanno animato tutte le zone della città, senza tralasciare le frazioni di Villa Pozzoni e Colleranesco, realizzati in collaborazione con le varie associazioni giuliesi, i privati, la Consulta degli Eventi, il Comitato Commercianti ed Artigiani Giulianova Lido e l’Associazione Commercianti Piazza Buozzi, i Comitati di Quartiere Lido ed Annunziata e tutti coloro che, con passione e senso di appartenenza, si sono impegnati nella proposta e nel supporto delle iniziative.

Volontà dell’amministrazione comunale è stata anche quella di riconfermare e ridare slancio ad appuntamenti settimanali a cui i giuliesi, ormai da anni, sono affezionati come il Ballo in Piazza, Calici e Musica al Chiaro di Luna, Balla con i Luppoli e Splendore Food Festival ed altre annuali come il Festival Internazionale delle Bande, sostenendo le associazioni organizzatrici e soprattutto quella di portare a Giulianova tanti gli artisti del panorama musicale e culturale italiano come Jo Squillo, i Datura, Tony Esposito, la Fanfara dei Bersaglieri, Mark Kostabi, Alexia, lo Zoo di 105, Sud Sound System, Cisco, Larry Mitchell, Ivan Cattaneo, Nino Bonocore, Morgan e tanti altri. Grande è stata anche l’offerta del Polo Museale Civico di Giulianova con iniziative culturali di grande spessore come “Giovedì in Terrazza” a Palazzo Bindi e “BRAvo BRAga!”.

Tra gli eventi sportivi di grande affluenza si ricordano “Giulio Basket” e la “Notte Rosa dello Sport” con il torneo di basket femminile. Tra le eccellenze ospitate in città figura anche il Festival “Prima Secca”, a cura dell’Ente Porto di Giulianova, in collaborazione con le eccellenze locali e nazionali nell’ambito della cucina. Confermato successo di pubblico anche per la rassegna cinematografica “Blu Profondo”, ospitata al Porto di Giulianova.

La stagione invernale di manifestazioni si aprirà ufficialmente giovedì 31 ottobre con la grande festa di “Halloween a Giulianova”, che prevede la “Mostra dei Mostri”, con animazione ed intrattenimento per bambini ed adulti in piazza Fosse Ardeatine, dalle ore 15 e 30 e “Halloween in piazza Buozzi”, con spettacoli e djset, a partire dalle ore 19, in collaborazione con le associazioni dei commercianti giuliesi, mentre l’1, il 2 e il 3 novembre le strade del centro cittadino ospiteranno il “Festival Food Revolution” . Le stesse piazze giuliesi, al Lido ed al Paese, ospiteranno il “San Martino in Piazza”, con castagnata ed intrattenimento il 9, il 10 e l’11 novembre. Il 23 e 24 novembre ospiteranno, come da tradizione, i festeggiamenti in onore di San Flaviano e, tra le iniziative in merito, l’Associazione Unica Stella, con la Compagnia dei Criptomani, proporrà la rappresentazione del dramma medievale “Celestino V tra Spirito e Potere”, all’interno della cripta del Duomo della città alta. Il 24 ed il 25 novembre saranno anche due giornate dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con una pedalata solidale a cura della Consulta degli Eventi e le iniziative della Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il Centro Antiviolenza “La Fenice”, “Casa Maia” e i commercianti di Giulianova.

“Per quanto riguarda il periodo natalizio, l’amministrazione comunale sta già lavorando da mesi per regalare alla città un calendario di eventi che faccia vivere a cittadini e visitatori la magia e l’atmosfera del Natale – spiega l’Assessore Di Carlo – dai primi giorni di dicembre verrà istallato il villaggio di Babbo Natale con mercatini artigianali, dolciari e solidali in piazza Fosse Ardeatine, insieme alla collocazione di una pista di pattinaggio di 200 mq. Quest’anno ci siamo occupati anche di stilare un piano luminarie per tutte le vie principali”.

“Inoltre, vista la carenza in città di infrastrutture che possano ospitare almeno 1000 persone, anticipo che, dal 18 dicembre, allestiremo in Piazza del Mare il PalaEventi – continua Di Carlo – che ospiterà durante il giorno degli eventi dedicati ai bambini e ragazzi delle nostre scuole, mentre il pomeriggio e la sera verranno dedicati all’intrattenimento musicale ed artistico, con i concerti di Bandabardò, Après La Classe e Circo Manicomio Tour, una tombolata di beneficenza e tante altre iniziative. Con il Consigliere Giorgini siamo anche al lavoro per regalare alla città il Capodanno e per l’istallazione di una ruota panoramica in piazza Belvedere. Inoltre a partire dal mese di novembre, in accordo con i commercianti del Lido, vogliamo organizzare una serie di eventi dal titolo “Week Love”, da svolgersi ogni fine settimana dell’anno nel centro città, così da stimolare il passeggio e scongiurare la fuga verso i centri commerciali”.

“La sinergia tra cultura e manifestazioni turistiche ha dato i suoi frutti in questa grande estate di iniziative – dichiara l’Assessore alla Cultura Giampiero Di Candido – anche i nostri musei hanno registrato grande affluenza, con migliaia di presenze registrate e ringraziamo tutto il personale del Polo Museale Civico e degli Uffici comunali preposti per l’eccellente lavoro svolto. Nel periodo natalizio porteremo a Giulianova una mostra internazionale dedicata alle macchine realizzate dal genio di Leonardo Da Vinci, con progetti ed allestimenti in tutta la città”.

“La mostra del Progetto Leonardo, ad oggi, ha fatto il giro del mondo ed averla a Giulianova è per noi motivo di grande vanto – continua il Consigliere Comunale Paolo Giorgini – nel periodo natalizio l’avremo in città, in concomitanza con altre sei nazioni, con installazioni in tutti in punti strategici a rilevanza storica della città e visite speciali dedicate alle scuole. Per quanto riguarda l’istallazione della ruota panoramica, lunedì avremo un incontro importante in cui definiremo il tutto”.

“Sono grato alla mia squadra per la passione e l’entusiasmo con cui hanno lavorato per omaggiare la città di quasi 300 eventi estivi, coniugando magistralmente intrattenimento e cultura – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – lo stesso impegno che stanno dimostrando con l’allestimento di un importante calendario di manifestazioni natalizie, come mai si era visto a Giulianova. Un ringraziamento sentito va anche alle associazioni giuliesi e a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita delle iniziative”.