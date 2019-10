Pescara, furto aggravato in cantiere: arrestato un 23enne

PESCARA – Nella serata di ieri poliziotti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti presso la via Falcone e Borsellino a seguito di segnalazione al 113 di un furto in atto di materiale edile presso il cantiere adiacente l’università. Giunti tempestivamente sul posto i poliziotti hanno intercettato un giovane cittadino romeno mentre si stava allontanando furtivamente, poi identificato per M.N. di anni 23.

Quest’ultimo aveva caricato su un triciclo a pedali dotato di carrello-appendice nr. 7 profili in alluminio. Immediati accertamenti sul luogo hanno permesso di verificare che il giovane, avvalendosi di alcuni arnesi da scasso (piccone, 2 cacciavite, 1 tronchese, 2 tenaglie di ferro, 1 pinza, 1 chiave inglese, guanti in lattice e tela) aveva danneggiato le barriere in acciaio perimetrali al cantiere per riuscire a farvi accesso, ed aveva poi caricato il materiale sul carrello del proprio mezzo.

Il romeno è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo che avrà luogo in mattinata odierna.