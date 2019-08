A Giulianova tanti gli eventi fino a settembre

Già si sta lavorando per le iniziative del periodo invernale

GIULIANOVA (TE) – Sono più di 250 le iniziative artistiche, culturali e di intrattenimento contenute nel calendario di “Giulia Eventi Estate 2019”, che hanno coinvolto e continueranno ad interessare tutti i quartieri della città, frazioni comprese, anche nei mesi di agosto e settembre. Iniziative rese possibili grazie ad una perfetta sinergia tra il Comune di Giulianova, le associazioni, che hanno presentato progetti davvero interessanti ed in molti casi innovativi. Anche il quartiere Annunziata, in queste settimane, è stato coinvolto con più di venti iniziative, alcune già tenutasi nel mese di luglio ed altre di prossima realizzazione.

“Più di 20 eventi previsti nel quartiere Annunziata e tutti patrocinati dal Comune di Giulianova e gran parte di essi hanno anche ottenuto un contributo– spiega l’Assessore alle Manifestazioni Marco Di Carlo – in collaborazione con associazioni e con il Comitato di Quartiere Annunziata. Tra queste ricordiamo le rassegne teatrali di Terrateatro e Knà per grandi e piccini, il Gran Prix Città di Giulianova, il concorso fotografico della Demos, Giuglio Basket ed altri. Le manifestazioni si concluderanno il 5, 6 e 7 settembre con “AnnunziArte”, tre giorni di arte, teatro, natura e musica al parco dell’Annunziata. Intanto si sta già lavorando per programmare ulteriori eventi nel periodo autunnale ed invernale. Ringraziamo tutti coloro che in maniera propositiva e collaborativa hanno permesso la realizzazione delle manifestazioni”.