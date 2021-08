Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”: nuovi orari e informazioni

GIULIANOVA – Da lunedì 30 Agosto la Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, nello storico Palazzo di corso Garibaldi, riapre al pubblico anche di mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 19.15.

Al fine di poter accedere alle postazioni per lo studio, anche in terrazza, e alla consultazione interna, è obbligatorio prenotare all’indirizzo email bibliotecabindi@comune.giulianova.te.it o al numero telefonico 0858021308, entro le ore 18.30 del giorno precedente, ed essere in possesso del Green Pass. Come avviene dalla riapertura nel maggio scorso, ogni utente avrà assegnata una postazione. Chiaramente sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento interpersonale.

Le richieste di prestito verranno gestite tramite posta elettronica all’indirizzo bibliotecabindi@comune.giulianova.te.it. Resta inoltre attiva l’iscrizione gratuita alla Biblioteca Digitale della Regione Abruzzo, presente in “Media Library on Line”, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale.

Ulteriori informazioni relative ai servizi, all’accesso alla sezione abruzzese e ai fondi bindiani, nonchè il catalogo dei titoli, sono disponibili sul sito web della Biblioteca all’ indirizzo https://biblioteca.comune.giulianova.te.it/.