“Cinque racconti e una fiaba” presentato il libro per i bambini a Pineto

PINETO – Ha avuto luogo a Pineto all’Hotel Mare Blu mercoledì sera, la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” di Edda Migliori. Una presentazione rivolta non solo ai pinetesi ma anche e soprattutto agli ospiti dell’Hotel ed in particolare ai bambini. La serata si è aperta con la lettura della fiaba contenuta del libro, intitolata “Arriverà la primavera” adatta sia ad un pubblico giovane per la trama semplice e fiabesca, sia ad un pubblico adulto che ne comprende anche il sottotesto e i contenuti altamente metaforici.

Dopo una prima parte dedicata ai bambini, ha avuto luogo la presentazione canonica, in cui l’autrice Edda Migliori ha raccontato la genesi dei racconti, ne ha illustrato le tematiche, le ambientazioni in Terra d’Abruzzo e il tema di fondo che è quello della resilienza.

“Ogni presentazione è unica, speciale e irripetibile. Questa sera, vista la presenza dei bambini, ho voluto sovvertire le regole e anziché impostare la presentazione rivolgendomi come sempre agli adulti, ho preferito iniziare dedicandomi ai più piccoli. Abbiamo cominciato con la lettura della fiaba e poi ho chiacchierato con loro. Successivamente ha avuto luogo la presentazione nella sua modalità consueta. Una serata davvero memorabile- ha dichiarato l’autrice Edda Migliori- Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato, in particolare ai più piccoli, e alla famiglia Nardi per la sempre squisita ospitalità nel loro Hotel Mare Blu”.

“Quello di Edda Migliori come ospite con il suo “Cinque racconti e una fiaba” è stato un piacevole ritorno. Dopo il successo di qualche settimana fa, abbiamo voluto dedicare un’altra serata alla presentazione del suo libro. Siamo rimasti molto colpiti dal coinvolgimento non solo degli adulti, ma soprattutto dei nostri ospiti più piccoli che con grande entusiasmo e attenzione hanno partecipato all’evento” ha dichiarato la famiglia Nardi titolare dell’Hotel Mare Blu.