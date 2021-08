Louis William Barassi grande avvocato e appassionato ambientalista

REGIONE – Louis William Barassi nacque a Medford in Massachusetts, il 12 maggio 1935, da Frank Barassi (originario di Corfinio in provincia dell’Aquila) e Ida Bucci (nata il 28 febbraio 1915 a Popoli, in provincia di Pescara – morta il 25 luglio 2004 a Tucson in Arizona). Louis ebbe quattro sorelle: Maria, Barbara, Tina e Frances. Louis si diplomò al “Boston College High School” nel 1953 e al “Boston College” nel 1957. In seguito studiò alla Sorbona di Parigi e al Comitato linguistico di Perugia.

Tornò a Boston nel 1958 e si laureò in legge al “Boston College” nel 1961. Fu autorevole componente delle associazioni di avvocati del Massachusetts, di New York e dell’Arizona. Nel maggio 1964 Louis si trasferì a Tucson con sua moglie Henrietta Ellery Sedgwick (nata il 26 Sep 1941). Louis William e Henrietta Ellery ebbero tre figli: Luigi Alessandro nato il 16 Feb 1965 e i gemelli Francis e Theodore nati il 11 Jan 1967. Esercitò a Tucson, per 50 anni, la professione di avvocato a Tucson (rappresentato innumerevoli clienti e seguì difficilissime cause).

Fu fiduciario della “Medical Education fund in the Philippines “ (un fondo per l’educazione medica nelle Filippine) e soprattutto fu l’avvocato del “San Xavier District Council”, “San Xavier Development Authority” e della “Cooperative Farm” a San Xavier. Louis fu il commissario della “Economic Development Commission” voluto dal governatore dell’Arizona Raul H. Castro (n. 1916- m. 2015) e fu, per molti anni, presidente di “Defenders of Wildlife” (organizzazione di nata per proteggere tutti gli animali e le piante autoctone in tutto il Nord America nelle loro comunità naturali). Louis William Barassi morì a Medford in Massachusetts il 27 dicembre 2014.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”