Beach Volley, al Planet di Chieti arriva Giuseppe Feroleto

Calabrese, classe 1991, ex giocatore e tecnico di livello assoluto. Si aggregherà al resto dello staff a partire da settembre e sarà uno degli allenatori del Planet

CHIETI – Lo staff tecnico del Planet Beach si arricchisce con una nuova, prestigiosa collaborazione. A partire da settembre, uno degli allenatori della struttura sarà infatti Giuseppe Feroleto, nome molto noto a tutti gli esperti e appassionati di Beach Volley.

28 anni, Giuseppe vanta alle sue spalle un curriculum già lunghissimo e molto sfaccettato: giocatore di pallavolo ad alti livelli, principalmente tra le fila della Tonno Callipo Vibo Valentia (con la quale ha militato sia nel settore giovanile che nei campionati di A1, nel 2010/2011, e di A2, dal 2014 al 2016), ma con importanti parentesi a Pizzo Calabro in B1 (2011/2012) e a Pescara in B2 (dal 2012 al 2014); giocatore di beach, con l’argento conquistato al Trofeo delle Regioni nel 2008 e l’oro ai campionati regionali calabresi di Beach Volley nel 2013; maestro di Beach Volley FIPAV dal 2014; selezionatore della Rappresentativa regionale femminile di Beach Volley FIPAV Calabria dal 2017 al 2018; tecnico presso la ASD Beach Volley Amantea (struttura di cui è stato socio fondatore assieme al fratello Terenzio e altri amici) dal 2015 al 2018; membro dello staff organizzatore delle finali nazionali Under 19 e Under 21 di Beach Volley FIPAV di Amantea dal 2014 al 2017; tecnico presso la ASD G.S. Pescara Volley nel 2019. In mezzo a tutti questi impegni, ha avuto anche il tempo di conseguire una laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso l’università “G. D’Annunzio” di Chieti ed è ad un passo dal concludere il suo percorso di studi in Osteopatia presso l’A.I.O.T. di Pescara. Ora, Giuseppe è pronto a portare il suo notevole bagaglio di esperienze a disposizione degli amici del Planet Beach:

“Il mio percorso professionale è stato abbastanza variegato e ho potuto fare tante esperienze. La mia carriera di giocatore di pallavolo, che pure mi ha regalato soddisfazioni e la possibilità di giocare in serie A, è ormai alle spalle, anche a causa di una serie di infortuni che ormai mi consentono di giocare solo partite tra amici, per puro divertimento, ma non a livello agonistico. Sin da quando ero molto giovane sono stato attratto dalla possibilità di allenare e mi ha sempre dato grande soddisfazione lavorare in particolare con i giovani: le mie esperienze nella ASD di Amantea e come selezionatore della Rappresentativa regionale femminile calabrese sono state, da questo punto di vista, davvero fonti di grandi soddisfazioni. Devo soprattutto a mio fratello Terenzio l’interesse e la passione per il Beach Volley, e ancora adesso i miei personali “corsi di aggiornamento” li faccio con lui, quando lo raggiungo a Roma e lo seguo nel suo ruolo di allenatore della coppia della Nazionale che si sta giocando la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Arrivo al Planet Beach grazie alla decisiva mediazione di Cristiana Parenzan, con la quale c’è un rapporto di amicizia e di stima reciproca nato durante il Trofeo delle Regioni e in occasione di altri tornei. Nell’anno che verrà porterò a termine i miei studi, coronando il sogno di diventare osteopata, ma allo stesso tempo sarò a disposizione del Planet nelle vesti di allenatore: credo che mi verrà affidato qualche gruppo di amatori, ma non mi dispiacerebbe neanche poter lavorare con i giovani, anche in virtù della mia esperienza. Sono comunque contento di questa nuova avventura e ringrazio Armando Califano e Andrea Capone per la stima che hanno mostrato nei miei confronti”.