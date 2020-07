Bandiera blu 2020 issata nel municipio di Fossacesia

FOSSACESIA – Issata oggi, nel corso di una cerimonia, nel Municipio in Piazza Alessandro Fantini, la Bandiera Blu 2020, vessillo che Fossacesia ha ottenuto per la 19ma volta consecutiva. É stato il Sindaco della città, Enrico Di Giuseppantonio, insieme agli assessori Giovanni Finoro, Danilo Petragnani, Maura Sgrignuoli, i consiglieri Umberto Petrosemolo e Ester Di Filippo e il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio, a far sventolare anche quest’anno il simbolo della FEE (Foundation for Environmental Education) che ha riconosciuto Fossacesia quale località che soddisfa i criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione, al servizio offerto, compreso quelli in favore delle persone disabili, e alla pulizia delle spiagge.

”Il significato di questa cerimonia quest’anno assume un grande valore per tutti noi – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – per la ragione che la Bandiera Blu 2020 rappresenta il simbolo di speranza in una situazione complessa come quella che ognuno di noi sta vivendo ed in particolare il settore turistico con tutto il suo indotto economico e occupazionale. Ci auguriamo che questo vessillo, simbolo di una diffusa qualità dei servizi, di bellezza, tranquillità e gentilezza dei suoi luoghi che caratterizzano il nostro territorio segni la fase di salvataggio e rilancio per Fossacesia”.