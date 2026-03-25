Sanità Abruzzo, Verì: “Disavanzo ridotto e LEA in crescita”

REGIONE – Il Tavolo di Monitoraggio interministeriale conferma che la sanità abruzzese sta procedendo nella giusta direzione sul fronte della riorganizzazione e del risanamento. L’assessore alla Salute Nicoletta Verì evidenzia la riduzione del disavanzo 2025 a 83 milioni, sotto la soglia concordata con i Ministeri, risultato che ha permesso di sbloccare premialità destinate a migliorare la liquidità delle Asl.

Dall’incontro emerge anche un trend positivo dei LEA – ospedalieri, territoriali e di prevenzione – e un miglioramento della mobilità passiva, con minori costi per il sistema regionale.

Verì respinge le critiche della minoranza sul rischio commissariamento, ricordando che la Regione ha agito per evitare il blocco del bilancio e garantire la continuità dei servizi sanitari.