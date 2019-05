SGT, Cresime 2019: ordinanza traffico per l’1 e 8 giugno

Santa Messa a conclusione della catechesi l’1 giugno. L’Arcivescovo Bruno Forte presente per le Cresime la sera di sabato 8 giugno

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Tenente Giancarlo Buranello, funzionario responsabile capo settore V del Comune di San Giovanni Teatino, ha emesso l’ordinanza 101/2019 per regolamentare il traffico e la sosta in piazza San Rocco in occasione delle Conferimento del Sacramento della Cresima e facendo seguito alla richiesta del parroco monsignor Massimo D’Angelo.

Le celebrazioni avranno luogo in piazza San Rocco il giorno di sabato 1 giugno dalle ore 19 alle ore 20.30 per la Santa Messa a conclusione della attività di Catechesi della Parrocchia ed il giorno di sabato 8 giugno dalle ore 18 alle ore 19.30 per il rito del conferimento della Cresima presieduto dall’Arcivescovo Monsignor Bruno Forte.

Pertanto l’ordinanza dispone l’istituzione temporanea del divieto di circolazione veicolare e di sosta, con rimozione, in via Potenza, nel tratto di via Venezia compreso tra via Trieste e via Trento e via Trento dalle ore 17.30 alle ore 20.30 dei giorni 1 e 8 giugno 2019, e comunque fino al termine delle cerimonie religiose. All’ingresso di via Potenza, via Trento e via Trieste saranno posizionati e ben visibili i divieti e dissuasori di transito veicolare