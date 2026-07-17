Abruzzo Airport rinnova la partnership con il Pescara per la stagione 2026-2027

PESCARA – La collaborazione tra Abruzzo Airport e il Delfino Pescara 1936 prosegue anche per la stagione calcistica 2026-2027, con il rinnovo della partnership che vedrà il logo dello scalo regionale comparire sulla manica della maglia gara della prima squadra. L’accordo è stato presentato questa mattina all’aeroporto, alla presenza del presidente della Saga Giorgio Fraccastoro, del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, del mister Antonio Buscè, di alcuni giocatori e delle principali istituzioni abruzzesi: il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Nel corso dell’anno saranno promosse iniziative dedicate ai tifosi e ai viaggiatori, tra giochi, estrazioni, photo booth e attività legate alla sostenibilità, tema centrale per lo scalo abruzzese. «Abbiamo voluto confermare la collaborazione in un anno speciale, quello dei 90 anni del Pescara», ha dichiarato Fraccastoro. «La squadra rappresenta l’Abruzzo ben oltre i confini cittadini: condividiamo valori come crescita, ambizione e la voglia di guardare sempre avanti».

Soddisfazione anche da parte del presidente Sebastiani: «Il rinnovo con Abruzzo Airport è il naturale proseguimento di un percorso virtuoso. Quando due eccellenze del territorio decidono di continuare insieme significa che visione e obiettivi sono allineati. L’aeroporto è la porta d’accesso dell’Abruzzo nel mondo e noi, attraverso lo sport, vogliamo esserne ambasciatori. Continueremo a volare alto, per i passeggeri e per i nostri tifosi biancazzurri».

Una partnership che unisce sport, territorio e identità regionale, confermando il ruolo del Pescara e dell’aeroporto come punti di riferimento per tutta la comunità abruzzese.