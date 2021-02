Atri, stage di potatura degli ulivi a Rurabilandia per gli studenti del Zoli

Grazie a una convenzione stipulata con la Asp 2 Teramo l’azienda agraria ha aperto a collaborazioni con le scuole

ATRI – “Gli studenti dell’Istituto Agrario ‘Zoli’ di Atri approdano a Rurabilandia per partecipare a uno stage sulla potatura degli olivi grazie a una convenzione stipulata con la Asp 2 Teramo”. Lo ha reso noto Antonio Samuele componente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda di servizi alla persona.

“Con l’accordo stipulato con l’istituzione scolastica – ha spiegato il consigliere Samuele – l’Asp 2 si apre ulteriormente alle collaborazioni con istituzioni, scuole e associazioni territoriali e la sua peculiarità, quella di possedere un’azienda agraria di oltre seicento ettari, diventa un altro nostro punto di forza. Attraverso la partnership avviata i ragazzi dello Zoli hanno la possibilità concreta di effettuare un periodo di studio direttamente sul campo, un vero e proprio stage dove, assieme a un docente, faranno esperienza diretta. Nello specifico – ha aggiunto Antonio Samuele – in questo periodo gli studenti prenderanno visione e saranno guidati nello studio della potatura degli ulivi. Il consiglio di amministrazione della Asp 2, infatti, ha deciso di dare nuovo impulso all’olivicoltura dando un apposito indirizzo agli uffici di provvedere a tutte le operazioni necessarie per ripristinare la piena tutela del nostro patrimonio di alberi d’ulivo, parliamo di circa diecimila piante, che, nel giro di tre anni saranno messe nuovamente a regime nell’ambito di un piano pluriennale”.

La convenzione è stata approvata e siglata il 16 febbraio scorso ed è già operativa. “I primi studenti hanno già messo materialmente gli stivali in campo assieme ai docenti e assistono alle operazioni di potatura degli ulivi effettuate dal nostro caposquadra, Fabio Feliciani, assieme all’operaio Emidio Nespoli, il quale provvede al taglio della legna, sfrascatura e pulizia dei polloni alla base dei tronchi. E’ una esperienza importante per la formazione dei ragazzi – ha aggiunto il consigliere Samuele – perché si passa dalla teoria delle aule, importante per la formazione, alla pratica in campo che è altrettanto utile ai fini lavorativi. In questo modo la Asp 2 contribuisce concretamente alla crescita culturale dei giovani che hanno scelto un percorso scolastico che riteniamo fondamentale per le nostre aziende territoriali. Ovviamente lo stage viene svolto nel pieno e rigoroso rispetto della normativa anticovid-19 e delle regole di distanziamento. Sono certo – ha concluso Antonio Samuele – che da questa convenzione nasceranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda la produzione di olio extravergine d’oliva cui seguirà un corso di formazione per panel di evo e un accordo con uno di principali produttori della regione Abruzzo per la commercializzazione delle nostre olive che sono tutte in regime di rigorosa coltivazione biologica come certificato dalle maggiori società che si occupano di rilasciare tale documentazione. A breve annunceremo l’implementazione di questo accordo con un ulteriore step che prevederà la collaborazione nell’altrettanto importante campo vitivinicolo ed enologico”.