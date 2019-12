“Aspiespressivo…e non solo”, progetto teatro Università [FOTO]

CHIETI – Lunedì 16 dicembre, all’Auditorium del Rettorato dell’Università degli Studi G. d’Annunzio, è andato in scena il commovente spettacolo organizzato dall’Associazione Erga Omnes, ad ingresso gratuito: “Aspiespressivo…e non solo”, che ha visto come attori protagonisti, sensibili alla tematica della disabilità, studenti universitari di varie facoltà che insieme a giovani diversamente abili si sono preparati da settembre in un laboratorio teatrale, finanziato dall’Università, condotto ed attentamente studiato dal regista Antonio Tucci, con il supporto dei volontari psicologi di Erga Omnes, ex studenti UdA: Zaira Lazzari e Veronica Lattarulo.

Il progetto, con referente la studentessa dell’UdA Rossella Andria, ha visto il teatro come mezzo di inclusione, un percorso formativo di consapevolezza ed accoglienza della diversità che ha fatto nascere tanti momenti di aggregazione, condivisione ed ascolto attivo, utilizzando l’importante strumento della relazione sociale che abbatte ogni barriera dell’indifferenza.