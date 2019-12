Pescara, eseguito provvedimento Autorità Giudiziaria

PESCARA – Nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre, la Polizia di Stato, ha sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, un cittadino italiano D.L.V., domiciliato in Pescara, che dovrà espiare la pena residua di mesi 5 di reclusione, per un cumulo di pene, per reati commessi dal 2011 al 2017.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile.