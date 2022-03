ASI Circuito Tricolore 2022 fa tappa ad Avezzano: ecco quando

Grande attesa per l’ormai tradizionale “Circuito di Avezzano” organizzato dall’Abruzzo Drivers Club dal 1° al 3 luglio

Quindici appuntamenti di caratura internazionale compongono la seconda stagione di ASI Circuito Tricolore, la serie di eventi speciali che porteranno gli appassionati a conoscere i luoghi più belli d’Italia, in un viaggio che lega cultura, turismo e motorismo storico. Una tappa è prevista anche in Abruzzo, dove c’è grande attesa per l’ormai tradizionale “Circuito di Avezzano” organizzato dall’Abruzzo Drivers Club dal 1° al 3 luglio.

La passione per l’automobilismo ad Avezzano (L’Aquila) esplose negli anni ’50, quando il sindaco della città, Angelo Tirabassi, diede vita alla cosiddetta “Settimana Marsicana”. Sulla spinta di questa iniziativa, nel 1952 la famiglia Micangeli organizzò la prima edizione del Trofeo Elia Micangeli in occasione della Cronoscalata Avezzano-Pietracquaria, valevole come eliminatoria regionale per l’assegnazione del “Volante d’Argento”. Il “Circuito di Avezzano” si svolge sin dal 2012 e nel 2016 gode del patrocinio del Mibact per i meriti di promozione turistica e paesaggistica del territorio abruzzese. Dal 2014 prevede anche la caratteristica prova in notturna sulle strade del circuito cittadino, sempre gremito di migliaia di spettatori.

ASI Circuito Tricolore gode dei patrocini dei Ministeri del Turismo e della Cultura e dell’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché il motorismo storico è patrimonio nazionale ed è un’eccellenza che l’Italia esporta in tutto il mondo.

Le manifestazioni che danno vita ad ASI Circuito Tricolore – dieci per auto, quattro per moto e una aperta ad entrambe le categorie – sono distribuite su tutto il territorio nazionale e rappresentano un impareggiabile mix composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le proposte culturali, il buon vivere.

Il calendario completo di ASI Circuito Tricolore comprende i seguenti eventi: “Valli e Nebbie” (1-3 aprile), “Gran Premio di Bari” (22-25 aprile), “Giro di Sicilia” (4-8 maggio), “Coppa Gentlemen Sardi” (13-15 maggio), “Coppa della Perugina” (20-22 maggio), “Sulle strade della pugliesità DOC” (2-5 giugno), “Vernasca Silver Flag” (10-12 giugno), “Motociclettando” (18-19 giugno), “Leggenda di Bassano” (23-26 giugno), “Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano” (1-3 luglio), “In moto sulle Alpi” (2-3 luglio), “Concorso d’Eleganza San Pellegrino Terme” (9-10 luglio), “Sibillini e dintorni” (24-27 agosto), “Circuito del Chienti e Potenza” (27-28 agosto) e “Giro Motociclistico di Sicilia” (29 settembre-2 ottobre).