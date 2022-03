Teramo, attivato Coc dedicato per potenziare il supporto all’hub vaccinale

TERAMO – Il Comune di Teramo potenzia il sistema di gestione dell’emergenza legata all’arrivo, sul territorio provinciale e comunale, dei cittadini in fuga dalla guerra, con l’apertura di un Coc dedicato specificamente a fornire un supporto all’hub vaccinale attivo al Parco della Scienza. Hub che è stato individuato con la Asl, la Protezione Civile e le forze dell’ordine, come punto di riferimento per un primo filtro dei flussi, e dove vengono eseguiti i tamponi, proposte le vaccinazioni e fornite le prime indicazioni alle numerose persone che stanno arrivando dalle zone di guerra; il Coc dedicato rappresenterà dunque un ulteriore presidio a servizio del territorio.

“A fronte dell’intensificarsi dei flussi di persone in arrivo – spiega il sindaco Gianguido D’Alberto – e all’esito di una riunione in Prefettura per gestire l’emergenza, abbiamo deciso di attivare immediatamente il Coc al Parco della Scienza, a servizio dell’hub vaccinale, in modo da coordinare tutte le operazioni relative alla gestione dell’accoglienza degli ucraini che fuggono dalla guerra. Accoglienza che, ricordiamo, va dal garantire un alloggio all’inserimento a scuola dei bambini, alle esigenze di tipo sociale e sanitario”.