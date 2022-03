Attività didattica sospesa nelle scuole di Fossacesia il 24 marzo

FOSSACESIA – Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha firmato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata assunta poichè, come comunicato dalla Sasi, da domani, giovedì 24 marzo a partire dalle ore 9.00 e sino alle prime ore del giorno 25 Marzo, sarà sospesa la fornitura idrica per lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli.

