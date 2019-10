Pescara passa ad Ascoli con Galano e Busellato

Blitz nei minuti finale dei biancazzurri che si aggiudicano il posticipo della 7° giornata rilanciandosi in classifica

ASCOLI PICENO – Gran colpo esterno del Pescara che passa 2-0 al Del Duca nella gara posticipo della settima giornata di campionato. Gara decisa nel finale con le reti al 43′ della ripresa di Galano e Busellato in pieno recupero. Poche le emozioni fino al gol che ha spezzato l’equilibrio con squadra di casa con atteggiamento più offensivo grazie a Ninkovic trequartista dietro Scamacca e Cruz. Zauri sa che la sua squadra non sta attraversando un momento felice e opta per una squadra più coperta con il solo Brunori in avanti supportato da Galano. Dopo una conclusione in avvio di Machin che non spaventa Leali al 27′ Scamacca centra un palo in rovesciata. Sono queste le uniche emozioni della prima frazione di gioco.

Nella ripresa al 12′ Machin da lontano pecca in precisione e dall’altra parte al 33′ Troiano sembra dare la sfrustata vincente su cross di Da Cruz ma Fiorillo è reattivo. Quindi i due episodi che decidono la sfida: al 43′ affondo di Brunori sulla fascia e assist per Galano freddo a colpire con palla che si infila sotto la trasversa. L’Ascoli accusa il colpo e Feligra regala il penalty stendendo dopo un errore difensivo Busellato in area. Lo stesso giocatore si prende la responsabilità della trasformazione e non fallisce. Tre punti d’oro per il Delfino che sale a quota 10 punti nella zona di mezzo della classifica e potrà lavorare meglio durante la sosta per preparare il prossimo match all’Adriatico di sabato 19 ottobre ore 15 contro lo Spezia.

TABELLINO

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Valentini (91′ Ferigra), Gravillon, Padoin; Gerbo (70′ Brlek), Piccinocchi, Troiano (91′ Chajia); Ninkovic; Scamacca, Da Cruz. A disposizione: Lanni, Novi, Ferigra, Andreoni, Laverone,D’Elia, Petrucci, Brlek, Cavion, Rosseti, Beretta. Allenatore: Zanetti

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo: Drudi (84′ Bettella), Campagnaro, Scognamiglio; Ciofani, Machin, Memushaj (86′ Ingelsson), Busellato, Masciangelo; Galano; Brunori (91′ Borrelli). A disposizione: Farelli, Zappa, Del Grosso, Vitturini, Bettella Bruno, Ingelsson, Cisco, Borrelli, Di Grazia, Bocic, Maniero. Allenatore: Zauri

Reti: 88′ Galano (P), 94′ Rig. Busellato (P)

Ammonizioni: Drudi, Scognamiglio, Masciangelo (P), Troiano (A)

Recupero: nessuno nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa

Foto dei tifosi del Pescara in trasferta ad Ascoli fonte pagina facebook ufficiale Pescara Calcio