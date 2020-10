Aprilia Racing Club – Castelnuovo Vomano 1-4: cronaca e tabellino

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano nella terza giornata di serie D espugna 4-1 l’ostico campo dell’Aprilia, con la sfida nella sfida a centrocampo tra i due ex Serie A Loviso e Olivera vinta nettamente dal giocatore dei neroverdi di mister Di Fabio.

CRONACA DELLA PARTITA

Inizio di studio tra le due squadre, coi neroverdi che ci provano dopo pochi secondi con una conclusione da fuori area di Sbarbati parata a terra dal portiere e la risposta al 10’ di Lapenna con un tiro dal limite di poco fuori. Il Castelnuovo sale di intensità, e dopo che al 16’ Sbarbati manca un colpo di testa ravvicinato, al 21’ arriva il vantaggio con Di Ruocco che si invola sulla sinistra, aspetta l’uscita del portiere e serve in area il libero D’Egidio che a porta vuota insacca lo 0-1. Al 32’ subito il raddoppio con una punizione magica di Loviso dai 20 metri per lo 0-2. Poco prima del riposo è ancora Sbarbati ad andare vicino alla rete ma azzarda troppo nel cercare di scartare il portiere che gli sradica il pallone dai piedi.

La prima occasione della ripresa è per l’Aprilia al 13’, con un colpo di testa da due passi di Nohman sul quale Natale si esalta con una gran parata. Il Castelnuovo Vomano riprende subito in mano il gioco e al 22’ realizza lo 0-3 con Emili, che approfitta di una svirgolata a centro area di Sossai per gonfiare la rete dalla breve distanza. L’Aprilia prova a risollevarsi e accorcia le distanze al 27’, con Nohman che realizza l’1-3 su rigore. Il match rimane però saldamente in mano al Castelnuovo che al 39’ mette il sigillo definitivo; D’Egidio viene lanciato sulla destra e sull’uscita del portiere cede in mezzo a Faggioli che controlla e insacca l’1-4. Nel finale Olivera calcia alta una punizione dal limite per l’Aprilia e Basilico da due passi rischia di incrementare ancora il vantaggio del Castelnuovo, ma da due passi in non perfetto equilibrio non riesce a spedire in rete.

TABELLINO

APRILIA RACING CLUB-CASTELNUOVO VOMANO 1-4

APRILIA: Frasca (11’st Manasse), Sossai, Esposito (1’st Bosi), Battisti (22’st Pezone), Aglietti, Olivera, Luciani, Succi, Bernardini (1’st Mattei), Lapenna (11’st De Marco), Nohman. A disposizione: Ouedrago, Ferri A., Vespa, Bianchi. Allenatore: Giorgio Galluzzo

CASTELNUOVO VOMANO: Natale, Morganti, Sanseverino, Casimirri, Loviso (26’st Bregasi), Terrenzio, D’Egidio (40’st Ferri R.), Basilico, Sbarbati (17’st Faggioli), Emili (32’st Porrini), Di Ruocco (23’st Foglia). A disposizione: Olivieri, Olivi, Seck, Agbonifo. Allenatore: Guido Di Fabio

Arbitro : Carlo Esposito di Napoli (Piccinini di Ancona e Galieni di Ascoli Piceno)

Reti : 21’ D’Egidio (C), 32’ Loviso (C), 22’st Emili (C), 27’st Nohman su rigore (A), 39’st Faggioli (C)

Ammoniti Esposito, Luciani e D’Egidio

Recupero 1’ e 5’

Gara giocata a porte chiuse.

CALCIOMERCATO, ARRIVA ALESSANDRO OLIVI

Il Castelnuovo Vomano ha annunciato lo scorso 9 ottobre l’ingaggio del terzino destro Alessandro Olivi, classe 2002 proveniente dal Teramo che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ascoli. Così su di lui il Responsabile dell’Area tecnica Claudio Cicchi: “Olivi è un giovane molto interessante e dalle ottime qualità, lo seguivamo da diverso tempo, è veloce, solido in difesa e spinge bene in fase offensiva, potrà essere sicuramente un elemento di valore nella nostra rosa per questo campionato di serie D”.