Futura Volley Teramo: quattro conferme in casa biancorossa

TERAMO – LG Impianti Futura Volley Teramo comunica che, anche nella stagione 2020/2021, le atlete Francesca Paganico, Francesca Imprescia, Diana Gialloreto e Greta Mazzagatti faranno parte dell’organico biancorosso.

La permanenza di una parte della rosa della scorsa stagione anche nel campionato di Serie B2 è segno della continuità e del radicamento sul territorio della Futura, oltre che un riconoscimentoh per l’impegno profuso in precedenza dalle atlete.

Lo scorso anno, Paganico, Imprescia, Gialloreto e Mazzagatti sono state tra le protagoniste della cavalcata della LG Impianti, sempre in zona playoff e qualificata alla Coppa Abruzzo. Alle ragazze va il più grande in bocca al lupo per questa stagione, ancora una volta tutta da vivere insieme.