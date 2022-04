App “Affluence”: attivata la nuova piattaforma in Comune a Martinsicuro

MARTINSICURO – Il Comune di Martinsicuro informa che è attiva la nuova piattaforma per la prenotazione degli appuntamenti con gli uffici attraverso l’App “Affluence” accessibile sia tramite personal computer (all’indirizzo www.affluences.com/comune-di-martinsicuro) sia scaricando l’App omonima dal Google Play Store ovvero dall’App Store. Attualmente è stato attivato il servizio di prenotazione degli appuntamenti per il rilascio/rinnovo della Carta d’Identità e nelle prossime settimane saranno attivati altri servizi.

Prenotare è molto semplice: basta selezionare il giorno, la fascia oraria desiderata e cliccare su “prenota”, successivamente sarà sufficiente indicare un indirizzo e-mail sul quale ricevere la mail per confermare l’appuntamento, cliccare sul pulsante presente nella mail ricevuta e la prenotazione sarà perfezionata. Non sarà più necessario telefonare o attendere per il semplice rilascio di un appuntamento, si può procedere autonomamente attraverso l’App.