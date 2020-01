Il 30 gennaio e il 7 febbraio sarà possibile degustare i vini Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo docg non ancora in commercio

TERAMO – Giovedì 30 Gennaio il Consorzio di Tutela Colline Teramane organizzerà la sua prima edizione di Anteprima, un’occasione per far degustare a giornalisti e operatori del settore vinicolo una delle eccellenze della Regione Abruzzo.

Durante la giornata sarà possibile degustare i vini Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo docg non ancora immessi in commercio.

Saranno assaggiate annate più giovani, intermedie e vecchie (riserve) con la finalità di evidenziare come il Montepulciano d’Abruzzo sia un vino da poter consumare sia con piatti importanti e consistenti, ma anche con cibi meno strutturati.

Il 7 febbraio l’iniziativa sarà replicata per gli appassionati, che potranno, previa prenotazione, partecipare ad una degustazione degli stessi vini (per maggiori informazioni visitare la Pagina Facebook del Consorzio).

L’anteprima avrà luogo a Teramo e sarà il pretesto per far conoscere una città ricca di storia e in generale una Provincia con tante attrazioni e peculiarità.

L’evento vuole essere il primo appuntamento di una manifestazione annuale, che sappia raccontare la storia di un gruppo di produttori vinicoli, uniti dal legame indissolubile con il proprio territorio e da un forte senso di comunità.