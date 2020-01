Ad Avezzano Randstad e Fiamm formano sei laureati da inserire in azienda

Il corso di formazione dal 10 febbraio. Si cercano 6 ingegneri gestionali o meccanici da inserire in azienda. Selezioni fino al 31 gennaio

AVEZZANO (AQ) – Formare sei candidati del territorio abruzzese e trasformarli in figure con le competenze necessarie per lavorare all’interno dei reparti produttivi di una multinazionale del settore metalmeccanico. È questo l’obiettivo del corso di formazione organizzato da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, e FIAMM, multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per uso industriale e per l’avviamento di autoveicoli, che partirà il prossimo 10 febbraio nello stabilimento produttivo di FIAMM ad Avezzano.

Il percorso formativo, gratuito e della durata complessiva di 200 ore, è rivolto a 6 ingegneri meccanici o gestionali, che, al termine delle lezioni, effettueranno un percorso di formazione in azienda.

Le selezioni sono aperte fino al 31 gennaio.

“Le aziende del territorio sono alla costante ricerca di figure con competenze tecniche e specializzate, ma spesso è difficile reperire sul mercato profili con competenze adeguate, anche fra i profili con un livello di istruzione più elevato – commenta Filippo Pettirossi, Area Manager Randstad -. La partnership con FIAMM è molto importante per noi, perché ci aiuta a costruire un percorso formativo in linea con le esigenze di una grande impresa e a trasmettere ai ragazzi competenze spendibili immediatamente sul mercato del lavoro”.

A dar risonanza a queste parole, interviene anche l’esperienza diretta del Responsabile Risorse Umane FIAMM, Paolo Chiocca, il quale spiega come sia importante creare una connessione tra le aziende e il mondo del lavoro, avvalendosi di canali e reti specifici: “Spesso mi capita di effettuare colloqui di selezione e di intervistare tanti giovani professionisti di talento del territorio, che lavorano però fuori dalla regione Abruzzo, non avendo trovato posizioni lavorative in linea con il percorso di studi svolto. E’ la triste realtà della già nota ‘fuga di cervelli’ – continua Chiocca – che porta le aziende a perdere risorse spesso eccellenti, proprio per una mancanza di informazione e di formazione. Quindi, questo percorso formativo mira ad attrarre i talenti abruzzesi ed è pensato proprio per accrescere le competenze e la professionalità dei giovani laureati, attraverso l’attivazione di attività di training aula ed affiancamento on the job, sia con docenti interni all’azienda che con consulenti esterni”.

