Dal 1° marzo l’ambulatorio si sposterà dal Distretto di Ortona a quello di Francavilla al mare e sarà aperto mercoledì e venerdì mattina

FRANCAVILLA AL MARE – La Asl Lanciano-Vasto-Chieti rende noto che l’ambulatorio di Psicogeriatria, finora presente nel Distretto sanitario di Ortona, sarà trasferito nella sede distaccata del Distretto sanitario di Francavilla al Mare, presso l’Istituto Padovano in via Spaccapietra (telefono 085.9174303), a partire dall’1 marzo 2021.

I giorni di apertura resteranno mercoledì (dalle ore 8.00 alle 13.00) e venerdì (dalle ore 8.00 alle 13.00) con i medici Sara Antenucci, Francesco Nuccetelli e la psicologa Marialuisa Di Pietro.

Per i pazienti già prenotati l’appuntamento per la visita resta confermato per quanto riguarda sia data sia orario.