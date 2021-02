Francavilla al mare, uomo denunciato per furto aggravato e danneggiamento

Il 43enne si era introdotto in una scuola e aveva distrutto il distributore automatico di bevande prelevando il denaro

FRANCAVILLA AL MARE – I Carabinieri della stazione di Francavilla al mare hanno denunciato un quarantatreenne alla Procura di Chieti per furto aggravato e danneggiamento, dopo averlo individuato nel filmato della videosorveglianza.

Nei giorni scorsi l’uomo, a volto scoperto e quindi perfettamente identificabile, dopo aver divelto la porta antipanico si era introdotto nella scuola San Franco e aveva distrutto distributore di bevande e alimenti, rubando l’incasso.

Qualche giorno dopo, è stato fermato da un’altra pattuglia con indosso gli stessi abiti ritratti nelle immagini in possesso dei carabinieri, a conferma dell’identificazione della persona.

I Carabinieri sono al lavoro per ricollegare l’uomo al danneggiamento di un’altra scuola in via Francesco Paolo Tosti, avvenuto qualche giorno dopo, dove però non é stato rubare nulla.