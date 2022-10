Alma Basket Patti – Panthers Roseto 105-85: il racconto del match

PATTI (ME) – Prima sconfitta stagionale per le ARAN Cucine Panthers Roseto, che escono sconfitte in trasferta contro Patti con il punteggio di 105-85. Partita praticamente dai due volti con il terzo periodo che, di fatto, ha deciso il match a favore della squadra siciliana, brava nell’annullare le bocche da fuoco rosetane con una pressione difensiva a tutto campo letteralmente asfissiante.

L’equilibrio regna sovrano nel primo quarto: le Panthers, ancora prive di Dell’Olio e Dell’Orto, hanno il giusto approccio alla partita – trascinate dalle giocate di Kelly, Micovic e Ceccanti – mentre Patti fa affidamento sulla presenza in area della lunga lituana Pilabere ben spalleggiata da Moretti e Botteghi. Le Panthers toccano anche le quattro lunghezze di vantaggio ma la prima frazione si chiude sul 18-17 a favore delle siciliane.

Le ragazze di coach Romano ripartono bene nel secondo quarto grazie alle giocate di Schena e Kelly, coadiuvate da Ceccanti e Lombardo. Le pantere giocano in modo corale e costruiscono un divario di cinque punti con Micovic e Mitreva (30-35 al 17’). L’intensità è altissima ed entrambe le squadre si affrontano a viso aperto: il primo tempo si chiude sul 39-40 a favore delle ARAN Cucine grazie al tiro libero di un’ispirata Kelly.

All’inizio del secondo tempo la partita cambia completamente: Patti piazza subito un break di 6-0 che costringe Romano a chiamare il minuto di sospensione. La reazione di Manfrè e compagne però non arriva, le padrone di casa sono ispirate, alzano la pressione difensiva a tutto campo e in un batter d’occhio toccano le 23 lunghezze di vantaggio (70-47). Le Panthers provano a ricucire lo strappo ma la terza frazione si chiude sul 78-56 a favore di Patti.

Il quarto periodo si apre con una bella reazione delle Panthers trascinate dalla statunitense Kelly, il break è di 1-8 e coach Buzzanca è costretta a chiamare il time out. Il solco però è troppo ampio e, nonostante i tentativi delle rosetane di rientrare a contatto, Patti trova ottime percentuali dal campo e fissa il punteggio sul 105-85.

Per le ARAN Cucine Panthers Roseto è il primo passo falso; adesso bisognerà subito ricaricare le batterie e analizzare gli errori commessi in vista del prossimo turno casalingo, domenica 23 ottobre, contro Umbertide.

TABELLINO

Alma Basket Patti: De Giovanni 6, Botteghi 22, Francia 2, Moretti 27, Pilabere 19, Miccio 15, Bardarè, Armenti 4, Sciammetta, Sarni 10.

ARAN Cucine Panthers Roseto: Micovic 14, Lombardo 8, De Santis ne, Mitreva 10, De Marchi 2, Azzola 2, Schena 6, Kelly 31, Ceccanti 8, Manfrè 4.

Parziali (18-17, 21-23, 39-16, 27-29)