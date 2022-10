“Fibromialgia impariamo a conoscerla”: esito del convegno

CHIETI – L’Associazione Camminando Insieme ed il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio hanno organizzato a Chieti il convegno “Fibromialgia impariamo a conoscerla” con relatore Dott. Angelo Marrone, specialista in medicina interna e medicina fisica e riabilitativa.

“Con in Italia oltre due milioni di pazienti prevalentemente donne – spiega il Dott. Marrone – e l’attuale emergere di casi tra adolescenti e bambini, la fibromialgia non può essere più definita una malattia fantasma, inventata o inesistente. Il panorama medico sta comprendendo l’importanza di questa sindrome dai molteplici sintomi invalidanti come il dolore cronico diffuso che dura per anni. Spesso la diagnosi spesso arriva dopo sette o otto anni dopo che in soggetto va migrando per specialisti fino a comprendere che quel dolore e quei disturbi del sonno e dell’ umore, tra l’ansia e la depressione, disegnano una sindrome importante ed invalidante con una sofferenza dietro sia fisica che psichica. – continua Marrone – Sono persone che man mano rimangono al margine dell’attività sociale, che rimangono isolate sia dal punto di vista lavorativo che relazionale in famiglia. Sono degli incompresi che non sanno dove e a chi rivolgersi”.

Grande interesse ed aperto dibattito con numerose domande da parte dell’uditorio hanno caratterizzato il convegno che ha inoltre registrato una inattesa partecipazione in questa prima di una serie di “Pillole della Salute” intese come incontri di divulgazione e sensibilizzazione aperti a tutta la popolazione.