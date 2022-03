Alloro di prestigio dal Regno Unito per “Cristian e Sally” con Corrado Oddi

Il riconoscimento per il cortometraggio dal forte messaggio sociale assegnato dal Lift-Off Global, nell’ambito di The Lift Off Sessions

CELANO – Prestigioso alloro che arriva addirittura dal Regno Unito per il cortometraggio “Cristian e Sally”, le cui riprese sono state girate nello scorso mese di agosto a Celano, che ha per protagonisti l’attore Corrado Oddi, l’attrice Simona Buono e Domenico Di Bernardo oltre a tutti i ragazzi del Centro Peter Pan e de la Casa dei sogni di Celano. Il riconoscimento per il cortometraggio dal forte messaggio sociale affrontando tematiche quali violenza sulle donne, disabilità e ludopatia, è stato assegnato dal Lift-Off Global, nell’ambito di The Lift Off Sessions, la vetrina online mensile dedicata alla proiezione di cortometraggi e lungometraggi indipendenti presentati a livello globale. “Cristian e Sally” è stato selezionato ed insignito in questo primo round dell’alloro come opera prescelta. I film vincitori verranno proiettati alla vetrina annuale dei vincitori a Pinewood e Los Angeles. In palio anche le nomination ai Season Award, che verranno tutte proiettate ai Pinewood Studios.