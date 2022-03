San Raffaele Roma – Panthers Roseto, la presentazione della partita

Seconda uscita e prima trasferta della Poule Promozione per le ARAN Cucine Panthers Roseto, di scena domani sera al PalaAvenali di Roma contro il San Raffaele

ROMA – Anche le capitoline sono reduci da una vittoria nel debutto in questa seconda fase, avendo espugnato il parquet di Campobasso. Un motivo in più per non sottovalutare la trasferta in terra capitolina, dove servirà dare un segnale forte dopo l’ottimo approccio che ha garantito il successo contro l’Esquilino di domenica scorsa.

Le partite esterne rappresentano infatti la minaccia più pericolosa per Duran e compagne in questa seconda fase, sia per il crescente valore delle avversarie che per i punti di riferimento molto diversi rispetto a quello abituali del PalaMaggetti. Ma, a maggior ragione dopo gli innesti di Lucchesini e Rizzati, le Pantere hanno le qualità per farsi valere contro qualsiasi avversaria.

Appuntamento alle ore 20:30, come al solito in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube.

2° GIORNATA POOL PROMOZIONE

San Raffaele Roma-ARAN Cucine Panthers Roseto

Esquilino-La Molisana Magnolia Campobasso

Stella Azzurra Roma-Pink Terni

Basket Roma-Virtus Aprilia

LA CLASSIFICA

ARAN Cucine Panthers Roseto 12

Stella Azzurra Roma 12

San Raffaele Roma 8

Pink Terni 8

Basket Roma 6

La Molisana Magnolia Campobasso 6

Virtus Aprilia 2

Esquilino 2