Pescara calcio, Del Grosso: “Dobbiamo invertire la rotta”

Il terzino biancazzurro spera in un’inversione di rotta da parte della squadra a partire dal prossimo incontro di campionato con l’Ascoli

CITTÁ SANT’ANGELO – Il Pescara prosegue la preparazione in vista del prossimo incontro di campionato in programma domenica sera alle 21 contro l’Ascoli. Doppia seduta di allenamento al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro differenziato e terapie per Luca Palmiero, Elhan Kastrati, Ivajlo Čočev e Milos Bocic; terapie per Andrea Marafini e Grigoris Kastanos; fuori sede Marco Tumminello e Antonio Balzano.

Il difensore Cristiano Del Grosso ha parlato della necessità di un’inversione di rotta dopo la brutta figura contro il Crotone nell’anticipo di venerdì scorso perso in casa per 3-0: “Si troverà la medicina che cambierà questo periodo. Possiamo dimostrare almeno la forza caratteriale della squadra, dobbiamo invertire la rotta. Domenica è una bella prova con l’Ascoli. Se la impostiamo con la grinta poi solo gli episodi posso essere da ostacolo. Mai più ripetere la prova di venerdì, non si possono sbagliare partite come quella con il Crotone”.

Oggi prevista seduta di allenamento pomeridiana presso il Delfino Training Center.

Foto della seduta di allenamento di Massimo Mucciante, fonte sito ufficiale Pescara Calcio