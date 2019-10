Crescere in Digitale, tirocini ad Avezzano: come partecipare

AVEZZANO – É stata attivata la nuova edizione 2019/2020 di Crescere in Digitale, progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Il progetto è volto a promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet.

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Avezzano è sede ospitante per lo svolgimento di tirocini retribuiti di 6 mesi, a cui possono partecipare giovani iscritti a Garanzia Giovani che non lavorino e non frequentino corsi di studio o di formazione.

Cosa prevede il progetto:

Percorso formativo di 50 ore di lezioni online con test ed attestato finale rilasciato da Google, valevole ai fini della redazione del Curriculum Vitae; Laboratorio di incontro e conoscenza delle imprese Tirocinio formativo di 6 mesi retribuiti € 500,00 al mese presso un’azienda ospitante.

COME PARTECIPARE

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano in Via S. Donatoni 56 ai seguenti numeri 0863-413713/26282 oppure scrivere una email a info.confartigianatoavezzano@gmail.com.