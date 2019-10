Samuel Lawrence D’Amato fu un detective della “Polizia scientifica” di Chester in Pennsylvania

Famoso per la sua capacità di abile investigatore e massimo esperto delle “impronte digitali”. I suoi genitori erano nati a Sulmona nella frazione di Badia

SULMONA – Samuel Lawrence D’Amato nacque a Thomas in West Virginia, il 7 ottobre del 1909, da Pasquale e Serafina Quattrocchi. Il padre e la madre, erano nati nella frazione di Badia di Sulmona, giunsero negli Stati Uniti nel 1907. Sbarcarono ad “Ellis Island” dopo aver attraversato l’oceano sulla “ Konig Albert”. All’inizio Pasquale lavorò in miniera ma, dopo la tragedia di Monongah (6 dicembre del 1907), volle cambiare per trasferisti a Chester in Pennsylvania.

Qui fu assunto come guardiano del vecchio cantiere navale. Pasquale e Serafina ebbero, oltre a Samuel Lawrence, altri due figli: Anthony ed Arthur. Samuel Lawrence dopo il diploma ottenuto alla “Chester High School” decise di entrare in Polizia. Frequentò scuole specializzate di Polizia e poi la “School of Identification” dell’F.B.I. superando brillantemente tutti gli esami di ammissione. Dopo aver prestato vari servizi minori, fu anche nella Polizia a cavallo, fu aggregato, nel 1941, al Dipartimento di Polizia di Chester. Il 26 novembre del 1945 fu promosso, per meriti, “Detective” (lo fu per oltre 25 anni della “Polizia Scientifica”).

Dotato di un non comune “fiuto” investigativo riuscì a consegnare alla giustizia, grazie alle sue meticolose indagini, numerosi criminali. Ma dove Samuel Lawrence D’Amato si mostrò davvero inarrivabile fu la sua straordinaria capacità di “leggere” e riconoscere ogni pur lieve impronta digitale. Nel 1956 dopo una rapina alla “McKinney Motors” riuscì a scovare una piccolissima impronta che consentì di arrivare all’arresto dei responsabili. Aveva un archivio completo ma spesso diceva orgoglioso: “il vero archivio è nella mia testa”. Veniva consultato anche da altri Dipartimenti di Polizia della Pennsylvania. Samuel Lawrence sposò, il 2 aprile del 1934, Myrtle Winfree (sorella del capitano di Polizia Howard Winfree) dalla quale ebbe tre figli: Shirley Ann (ricoprì numerosi ed importanti incarichi politici – morta il 17 febbraio del 2013); Samuel Jr. (divenne un affermato medico) e Fay Dolores. Fu membro del “ Chester Police Association”, del “Fraternal Order of Police”. Samuel Lawrence D’AMATO morì il 19 maggio del 1981.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”