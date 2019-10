Serie B, biglietti Ascoli – Pescara: prezzi e informazioni

Domenica 6 ottobre alle 21, ad Ascoli Piceno, tornano in campo i biancazzurri per la 7° giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020

PESCARA – Il Pescara si prepara ad affrontare l’Ascoli per la settima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020. La gara si giocherà domenica 6 ottobre allo Stadio Cino e Lillo Del Duca; calcio di inizio previsto per le ore 21. I tagliandi diponibili su circuiti listicket e punti vendita abilitati, con possibilità di acquisto anche on-line sul sito www.ticketone.it fino alle ore 19 di sabato 5 ottobre al prezzo di 12,50 euro (escluo diritto di prevendita 1,50 euro). Disponibili 900 posti nel settore Distinti Nord Est.

Ricordiamo che si potrà seguire questo match grazie anche al prezioso supporto della webcronaca in collaborazione con Calciomagazine.net.

Per chi volesse abbonarsi alla stagione del Delfino poniamo di seguito il link per ricevere ulteriori informazioni in merito.

I biancazzurri sono reduci dallo 0-3 rimediato in casa dal Cittadella e in classifica ora sono soltanto quattordicesimi con 7 punti. Cinque lunghezze in più per l’Ascoli, terzo dopo aver perso in trasferta sul campo della Cremonese. Intanto, la squadra ha già ripreo gli allenament, agli ordini di Zauri, al DelfinoTrainingCenter di Cttà Sant’Angelo. Lavoro di attivazione aerobico divisi in due gruppi tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico tra i pali per i portieri. Percorso differenziato e terapie per Palmiero (lesione distrattiva collaterale mediale), Kastrati (borsite trocantere) e Čočev (frattura rotula e lesione tendine quadricipite); terapie per Marafini (frattura ileo-ischiatica sx), Kastanos (lesione ulcerativa piede destro); fuori Tumminello (lesione LCA e menisco esterno ginocchio) e Balzano (lesione LCA ginocchio sx) che mercoledì sarà sottoposto ad intervento chirurgico.