Pescara calcio: lavoro differenziato e terapie per Cocev e Marafini

PESCARA – Si è svolta ieri, 9 ottobre una doppia Seduta di allenamento per i biancazzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Dopo il successo nella sfida di domenica scorsa ad Ascoli la squadra ha ritrovato il giusto entusiasmo e può preparare con più attenzione il prossimo impegno di campionato previsto per sabato 19 ottobre ore 15 in casa contro lo Spezia. Questo infatti perchè si osserva una giornata di sosta per gli impegni delle nazionali.

Lavoro differenziato e terapie per Ivajlo Čočev e Andrea Marafini; terapie per Grigoris Kastanos e Josè Machin; fuori sede Marco Tumminello e Antonio Balzano e Luca Crecco (lesione distrattiva di 1 grado quadricipite dx). Indisponibili i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oggi prevista doppia seduta di allenamento presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.