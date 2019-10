Restituzione delle tasse per il Sisma 2009, il commento di Marsilio

“Sono soddisfatto dei passi avanti, pur piccoli, compiuti nel comune lavoro in corso per salvare le imprese aquilane e mi fa piacere riscontrare apprezzamento per la scelta di non puntare in via prioritaria su altre proroghe”

BRUXELLES – Il Capo di gabinetto del ministro Amendola, Fabrizio Lucentini, ha incontrato martedì 8 ottobre a Bruxelles il direttore generale della DG Competition, Carles Esteva Mosso, assistito dal coordinatore per gli aiuti di Stato della rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea, Enzo Marongiu.

La restituzione delle tasse per il Sisma 2009 il tema affrontato. «Da quanto mi è stato riferito dai diretti interessati – riferisce il Presidente Marco Marsilio a margine degli incontri istituzionali di Bruxelles – il dg Mosso ha apprezzato la volontà dell’Italia di non puntare a ulteriori proroghe ma affrontare finalmente il merito della questione sulle possibili soluzioni. I rappresentanti del Governo italiano hanno riscontrato apertura e disponibilità della Commissione a valutare senza pregiudizi e con spirito collaborativo le nostre proposte.

Un cauto ottimismo e un apertura sulla quale ora dobbiamo lavorare senza indugio. Ho già informato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di questi sviluppi e della necessità di mettere intorno a un tavolo un gruppo di esperti per definire le possibili soluzioni da proporre all’Unione Europea. Proposte che ovviamente dovranno essere prima condivise dal Governo. Per questo – incalza Marsilio – rinnovo al ministro Amendola la richiesta di incontrare al più presto i rappresentanti del territorio per individuare insieme tali soluzioni. Sono soddisfatto dei passi avanti, pur piccoli, compiuti nel comune lavoro in corso per salvare le imprese aquilane e mi fa piacere riscontrare apprezzamento per la scelta di non puntare in via prioritaria su altre proroghe, posizione che come Presidente ho per primo sostenuto al tavolo della Ricostruzione».