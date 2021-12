L’albero di Natale di Bolognano realizzato ad uncinetto [FOTO]

Il Sindaco: “tradizione e spirito di condivisione grazie all’impresa di 20 donne di PianoD’Orta. L’artigianato è un potente strumento di identità culturale”

BOLOGNANO – “Nel pieno rispetto della tradizione, ieri, nella frazione di Piano D’Orta a Bolognano, è stato inaugurato un albero di Natale speciale, interamente realizzato all’uncinetto e a maglia, da venti donne del posto”. Lo comunica il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, che commenta con soddisfazione “la grande impresa delle artigiane locali ed il coinvolgente spirito di condivisione che hanno regalato al territorio un emozionante momento di festa, nella piazza principale. Alto 5 metri, caldo e coloratissimo, l’albero ha richiesto un lavoro di oltre un mese e, grazie alla creatività del gruppo di signore sferruzzatrici, è stato prodotto con la tecnica del granny square.

Un lavoro straordinario che ha donato un tocco di gioia al nostro paese, riportando viva la tradizione delle pezzette delle coperte. L’artigianato è uno dei potenti strumenti di identità culturale ed è per questo che, insieme all’assessore alla Gentilezza, Maria Grazia D’Intino, e all’Amministrazione tutta, abbiamo conferito alle 20 donne un attestato di gratitudine, con un omaggio floreale, per l’impegno e l’encomiabile lavoro svolto. Sabato prossimo, 11 dicembre, sarà, inoltre, acceso un albero vero, posizionato di fronte la chiesa del sacro Cuore di Gesù, sempre a Piano D’Orta, alla presenza del parroco Don Giorgio, in occasione della visita pastorale dell’arcivescovo Bruno Forte”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.