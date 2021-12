Matta in Scena, il programma dell’11 e 12 dicembre

PESCARA Volge al termine “Matta in Scena 2021”, rassegna di teatro, danza e altri linguaggi. In linea con gli obiettivi di rigenerazione urbana dello Spazio Matta, la rassegna, intende comunicare che lo spettacolo dal vivo è un’esperienza emotiva coinvolgente accessibile a tutti e che non si rivolge solo ad una nicchia di persone. “Interiore/esteriore” è il tema di questa edizione, che come per le altre annualità ha una forte connessione con questioni etiche. A partire dall’esperienza del distanziamento sociale di voler ricercare, ispirandosi al pensiero del filosofo da poco scomparso Jean-Luc Nancy, il legame tra la dimensione di corpo, senso e comunità. L’edizione 2021 dedica una cura particolare alla creazione di nuovi pubblici: sono stati scelti alcuni spettacoli che valorizzano elementi della tradizione in una prospettiva contemporanea proprio per creare una connessione tra i temi della classicità e le giovani generazioni. In questo si accostano accanto agli spettacoli momenti di formazione del pubblico come presentazioni di libri e talk.

Due gli appuntamenti conclusivi entrambi nella sezione teatro a cura di Annamaria Talone

11 DICEMBRE 2021 – ORE 21.00

ASHES – CENERI

performance di e con, Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli

dramaturg, Riccardo Fazi

occhio esterno, Claudia Sorace

produzione, Muta Imago

Ashes – ceneri è una performance liberamente ispirata alle Tre Sorelle.

Nel testo di Čechov la storia di una casa e delle persone che la abitano viene presentata attraverso continui spostamenti e accostamenti temporali: gli eventi si susseguono solo apparentemente in maniera lineare, mentre tutto sembra accadere nello stesso tempo: il futuro sognato coincide con la nostalgia di un passato perduto. Ashes – ceneri è il tentativo di tradurre l’universo suggerito dal testo teatrale in termini sonori. Come in una partitura d’orchestra, i suoni che attraversano il racconto prendono vita attraverso le voci e i corpi di cinque performer; il materiale di Čechov affiora, esploso, disperso, da un continuum sonoro che immagina e sogna il racconto di un punto fermo nello spazio ma in continuo movimento nel tempo. In Ashes – ceneri la vita passa senza riuscire a fermarla un’istante, di fronte allo sguardo del pubblico, che si ritrova immerso in una nebbia sonora fatta di frammenti dispersi. Un universo che chiede di essere interpretato, alla ricerca di un possibile disegno nascosto, che possa tenere tutto insieme e che unisca ciò che sembra lontano.

Muta Imago È una compagnia teatrale sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Spettacolo dal vivo. E’ un progetto di ricerca artistica nato a Roma nel 2006. È guidata da Claudia Sorace, regista e Riccardo Fazi, drammaturgo e sound designer.

Gli spettacoli della compagnia sono da anni ospitati e coprodotti dai più importanti festival nazionali e internazionali, tra cui Romaeuropa Festival, Biennale Teatro, Premiéres Festival (Strasbourg), Théâtre de la Ville (Paris), Fadjr Festival (Teheran), Teatro/Theater: Italienischer Theaterherbst (Berlin). Nel 2009 la compagnia ha vinto il Premio Speciale Ubu, il Premio della critica dell’ANCT.

www.mutaimago.com

Ingresso 10 euro

Ridotto 8 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0)

Info e prenotazioni: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it

DIALOGHI CON ARTISTI DI TEATRO

12 DICEMBRE 2021 – ORE 18

Presentazione del libro edito da Bulzoni Editore.

L’autrice Chiara Pirri Valentini dialoga con il dramaturg Riccardo Fazi.

Le interviste raccolte in questo volume compongono un campione di artisti di diverse generazioni, rappresentanti della scena internazionale, efficaci per comprendere posture, formati, procedimenti costruttivi e temi della scena del secondo decennio del Nuovo Millennio. L’originalità̀ di questo studio risiede nella parola data agli artisti, alla cui voce diretta raramente l’editoria di settore offre uno spazio privilegiato.

La forma dialogica e i temi affrontati, legati al vivere contemporaneo, fanno di questo libro una lettura stimolante e piacevole.

Chiara Pirri Valentini (Roma, 1989, vive a Parigi), è studiosa, giornalista e curatrice, attiva nel campo dei linguaggi coreografici contemporanei e delle pratiche performative, visive e multimediali. È capo redattrice Arti Performative per ARTRIBUNE. Alla pratica dell’intervista si dedica con costanza dal 2011, sperimentando forme diverse, dal programma di sala, al video, al podcast. Nel 2019 crea un sito dedicato: voicesofothers.com. Ha contribuito al volume Nel migliore dei mondi possibili (Ephemeria 2021). Ha collaborato con Romaeuropa festival e curato progetti di comunicazione multimediale per festival e istituzioni come Drodesera – Centrale Fies, museo MACRO di Roma, Istantanee festival. In Francia cura progetti artistici e culturali per aziende e istituzioni attraverso collaborazioni internazionali.

Ingresso gratuito con prenotazione

Info e prenotazioni: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it

Si ricorda che la partecipazione a tutti eventi richiede l’esibizione del green pass, dai 12 anni in su, secondo le normative covid 19 vigenti e l’uso della mascherina negli spazi al chiuso.