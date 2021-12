La Giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo. L’importo degli interventi in programma è di 345.000 euro

GIULIANOVA – E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, il progetto definitivo-esecutivo riguardante il rifacimento della sede stradale di una piazzetta e otto vie comunali, il cui manto di asfalto risulta gravemente danneggiato. L’importo degli interventi in programma è di 345.000 euro. Il progetto, redatto dall’architetto Gaetano Di Cristofaro, tecnico della II Area del Comune, riguarda le vie Lepanto, Gramsci, Bolzano, Annunziata, Rossa, Simoncini, traversa via Galilei, traversa via Nievo e la piazzetta di via Trieste.

Si tratta di lavori predisposti dall’Amministrazione comunale al fine di garantire un adeguato standard di sicurezza stradale e offrire ai cittadini un miglior servizio , anche a sostegno dello sviluppo turistico territoriale e della mobilità interna. In programma, dunque, una serie di interventi utili a ripristinare la percorribilità in sicurezza di tutte le strade comunali, urbane ed extraurbane, che. particolarmente danneggiate, sono fonte di pericolo per automobilisti e pedoni.