Al Gruppo Travaglini il controllo della Motolog Srl

ATESSA (CH) – Il Gruppo Travaglini, per il tramite della società Travaglini Logistic & Transport Srl, ha acquisito una quota sociale della Motolog Srl, ottenendo, in tal modo, il controllo della Motolog Srl stessa, arrivando a detenere il 71% del capitale sociale della medesima.

Motolog Srl è oggi una delle più importanti realtà italiane nella logistica e spedizioni di motocicli, avente come principali clienti multinazionali leader del settore motorcycle.

La società ha acquisito un know-how all’avanguardia nel settore della logistica integrata grazie all’apporto dei soci fondatori. Oggi è un punto di riferimento nella logistica integrata e spedizioni, grazie ad un personale altamente qualificato e un I.T. all’avanguardia.

I valori alla base della operatività aziendale sono la centralità del cliente, la qualità del servizio ed una supply chain impeccabile.

Travaglini Group è un gruppo abruzzese con sede ad Atessa (CH), operante nel settore dell’autotrasporto per conto terzi, nonché nel settore della ricerca, sviluppo e produzione di imballaggi, della logistica integrata e degli allestimenti e trasformazione di veicoli commerciali civili e militari.

La costante ricerca e sviluppo di nuove tecnologie hanno permesso al gruppo di diventare partner e fornitore di alcuni dei più importanti players operanti nel settore automotive.

Il gruppo opera attraverso unità operative dislocate nel territorio nazionale, di cui cinque in Abruzzo, una in Lombardia ed un’altra in Veneto, in Francia ed, attraverso società controllate, anche in India e Cina.

Negli ultimi anni il Gruppo ha messo a segno un trend di crescita tale da consentire di chiudere il 2018 con un monte ricavi consolidato previsti pari a € 22 milioni e con circa 150 dipendenti.

Lo Studio D’Incecco – Dottori Commercialisti di Pescara ha curato l’operazione nella veste di advisor finanziario.

L’operazione è stata finanziata in parte con il supporto di Intesa Sanpaolo Spa.