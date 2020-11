Agevolazioni Fondimpresa: come presentare richiesta

Entro il 30 novembre le aziende aderenti a Fondimpea potranno chiedere di spendere nel 2021 le risorse in scadenza sul Conto Formazione

PESCARA – Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che finanzia la formazione dei lavoratori nelle imprese aderenti e promuove la cultura della formazione come strumento essenziale per l’innovazione, lo sviluppo, la tutela dell’occupazione, la valorizzazione del capitale umano, è al fianco delle aziende aderenti con misure straordinarie per affrontare l’emergenza Coronavirus.

“In questa fase di forte difficoltà economica, che il Paese sta affrontando, la formazione continua può dare un importante contributo nel supportare il sistema delle imprese e del lavoro, nel rilanciare la crescita economica, l’occupazione e le necessarie innovazioni. In questo quadro -sostiene il Presidente di OBR ABRUZZO Articolazione Territoriale di Fondimpresa, Teodoro Calabrese– Fondimpresa ha assunto una serie di provvedimenti per agevolare ulteriormente le aziende aderenti ed i soggetti attuatori impegnati nella realizzazione di piani formativi”.

“Tra le misure per sostenere il rilancio e la competitività di aziende e dei lavoratori aderenti -continua il Presidente- viene concessa in via straordinaria, alle aziende che ne facciano richiesta, l’esclusione delle operazioni di storno, previste nel mese di dicembre del presente anno, delle risorse del Conto Formazione non utilizzate nell’ultimo biennio. In sostanza sarà possibile “spendere” nell’annualità 2021 le risorse accantonate e non utilizzate riferite alle annualità 2019/2020. Tale provvedimento nasce per far fronte all’impossibilità/difficoltà organizzativa, di programmazione o pianificazione delle aziende a presentare piani formativi, entro la scadenza, a causa dell’emergenza Covid-19”.

Le aziende aderenti che intendano chiedere tale agevolazione potranno inviare la propria richiesta, entro e non oltre il 30 novembre 2020, cliccando sul link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/ utilizzando la semplice modulistica e le indicazioni operative disponibili sul sito di Fondimpresa, al link https://www.fondimpresa.it/content_page/122-news/1726-esclusione-dalle-operazioni-di-storno-di-dicembre-2020

ReteFondimpresa: in Abruzzo è presente a L’Aquila e Pescara, al fine di promuovere la cultura della formazione continua e offrire assistenza e supporto alle aziende aderenti (Tel. 3284519548 – Tel. 3883794977 – https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/