Abruzzo zona rossa, l’elenco dei negozi che potranno restare aperti

Ecco quali attività, nonostante il lockdown, potranno comunque restare aperti dal 18 novembre al 3 dicembre su tutto il territorio abruzzese

REGIONE – Ora è ufficiale: l’Abruzzo sarà dal 18 novembre fino al 3 dicembre (salvo siverso provvedimento), nuovamente in lockdown. Nella serata del 16 novembre, il Presidente Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 102 che ha disposto l’istituzione della “zona rossa”, con conseguente divieto, per il periodo predetto, di spostarsi in entrata e uscita e all’interno del territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati, e stop per le attività commerciali, che vanno ad aggiungersi alle attività di bar e ristorazione, che già erano state costrette ad abbassare le serrande all’atto dell‘istituzione della “zona arancione”.

È interessante capire quali siano concretamente i negozi che potranno restare aperti, che andiamo ad elencare di seguito, seguendo l’indicazione data dal Governatore:

industrie

attività artigianali

supermercati e negozi di generi alimentari

edicole

tabaccherie

farmacie e parafarmacie

lavanderie

ferramenta

negozi di vernici e materiali per costruire

rivenditori elettrodomestici

prodotti di informatica

prodotti di ottica e fotografia

benzinai e autosaloni

parrucchieri e barbieri

librerie e cartolerie

fiorai

rivenditori di macchine per agricoltura e attrezzi da giardinaggio

concessionari di auto e moto

rivenditori di cosmetici, saponi e prodotti igienico-sanitari

rivenditori articoli sportivi, bibciclette e articoli per il tempo libero

negozi di biancheria, di confezioni e calzature per bambini

negozi di giocattoli